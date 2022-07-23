Председатель Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит заявил, что США готовы предоставить Украине "столько установок HIMARS, сколько могут".

Глава комитета Вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня Украине смогут предоставить Соединенные Штаты и их союзники.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он заявил, что США готовы предоставить Украине "столько установок HIMARS, сколько могут".

"Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества в 25-30 ракетных установок залпового огня. И это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других стран. Мы постараемся предоставить так много, как сможем", - сказал Смит.

Чиновник подчеркнул, что 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить.

"Мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – пояснил Смит.

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинским Вооруженным силам как можно быстрее необходимо минимум 50 эффективных реактивных систем залпового огня - таких, как американские HIMARS.

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