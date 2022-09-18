Даже подросткам было смешно слушать пропагандистские речи Стремоусова.

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, сотрудничающий с российскими оккупационными властями в городе, провел встречу с детьми и попытался им внушать идеи "русского мира". Однако его рассказы едва ли оценили, подростки смеялись.

Видео с позорной речью Стремоусова уже появилось в сети.

Так, коллаборант рассказал, что ведет "информационную войну с неонацистами". Стремоусов пытался напугать детей, что из девочек могут "сделать" мальчиков и наоборот. Не обошлось без лживых рассказов о том, что американские "миссионеры" якобы "помогают" детям менять пол.

Видео дня

Слушая странные истории Стремоусова, дети с трудом скрывали удивление и даже смеялись. Они пытались закрыть лица руками, но все равно было видно, насколько подростков веселят рассказы коллаборанта.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Херсонщине оккупанты запугивают местное население. Рашисты выселяют людей из домов и угрожают им смертью.

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