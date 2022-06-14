На Южнобугском направлении оккупанты сосредоточены на недопущении контрнаступления украинскими защитниками.

Враг заминировал реку Ингулец по рубежу Давидов Брод-Калиновское.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении оккупанты сосредотачивают основные усилия на удержании занятых рубежей и недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий. На Криворожском направлении враг провел минирование побережья реки Ингулец по рубежу Давидов Брод – Калинівське", - говорится в сообщении.

На Николаевском направлении, в районах населенных пунктов Станислав, Томина Балка, Опытное Херсонской области, враг развернул до двух реактивных батарей и одной батареи ствольной артиллерии.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится пять носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Как ранее сообщал УНИАН, 8 июня британская разведка сообщила, что Украина успешно контратакует россиян в Херсонской области. По их данным, недавно украинские войска достигли определенных успехов в контратаке на юго-западной Херсонщине, в том числе вернув контроль над восточным берегом реки Ингулец.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин признал ухудшение положения российских захватчиков на Херсонско-Николаевском направлении, где ВСУ вытесняют оккупантов и уже продвинулись на несколько километров.

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