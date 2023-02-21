Сейчас количество пострадавших в результате обстрела уточняется.

Во вторник, 21 февраля, российские оккупанты снова обстреливают Херсон, который в ноябре прошлого года удалось освободить от захватчиков.

О серии взрывов в городе на юге Украины сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в своем Телеграмм-канале.

"Херсон под обстрелом. Предположительно, "Град". Около 20 взрывов".

Местных жителей призвали находиться в укрытиях или в других безопасных местах. Паблики Херсона пишут о том, что по городу действительно много "прилетов", при этом места не уточняются.

Утверждается, что есть пострадавшие, информация о погибших уточняется. Также опубликовано видео, на котором слышны ужасные звуки "прилетов":

"Был "прилет" по остановке, есть много раненых", — пишет местный паблик.

ВСУ освободили Херсон 11.11.2022

9 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска покидают Херсон и правобережье области. Позже оккупанты взорвали мосты на Херсонщине и Николаевщине.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон. Вечером в тот же день Зеленский в своем видеообращении подтвердил эту информацию. Также было деоккупировано все правобережье Херсонской области.

14 ноября президент Украины посетил Херсон, тогда над городом подняли официально украинский флаг.

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