Среди раненых сотрудник полиции. Его вместе с другими пострадавшими доставили в больницу.

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации, оккупанты ударили из авиации по населенному пункту Берислав. Из-за этой атаки на мирное население, разрушены частные дома, погибла женщина. Сейчас ее личность устанавливается.

За данными чиновника, ранение получил полицейский, 1990 года рождения. Также травмы различной степени тяжести получили 48-летний мужчина и 60-летняя женщина.

"Все пострадавшие доставлены в больницу. Медики оказывают им необходимую помощь", - добавил Прокудин.

По его словам, еще один авиаудар оккупанты нанесли по селу Львовое, в результате чего погиб 67-летний мужчина.

Кроме того, Прокудин рассказал, что за минувшие сутки противник совершил 83 обстрела, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В частности, по городу Херсон враг выпустил 28 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, банковское учреждение в Бериславском районе. Вчера из-за российской агрессии один человек погиб, еще три - получили ранения", - подчеркнул глава ОВА.

Кроме того, около 13:00 начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрачко сообщил о новых обстрелах Херсона.

"Только что противник совершил артиллерийские обстрелы Корабельного района Херсона. В результате нанесенных вражеских ударов повреждены частные дома херсонцев. Уже известно о по меньшей мере шести пострадавших", - написал он в Telegram.

Марчко отметил, что информация о последствиях удара уточняется.

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны юга Украины подчеркнули, что враг терроризирует местное население Правобережья Херсонщины сбросом осколочных боеприпасов с дронов и повышает там активность тактической авиации. За минувшие сутки по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов были нанесены удары с применением 26 управляемых авиабомб. Разрушены шесть и существенно повреждены более четырех десятков частных домов, административные здания социальной инфраструктуры, хозяйственные постройки.

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