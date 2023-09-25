Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

В ночь на понедельник, 25 сентября, Россия могла запустить в сторону Украины беспилотные летательные аппараты типа "Shahed".

Пуски могли осуществить из города Приморско-Ахтарск (Краснодарский край), сообщается в официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Военные призывают украинцев прислушиваться к сигналам воздушной тревоги.

"Внимание! Вероятны пуски ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска. Об изменении обстановки, направлении движения, сообщим дополнительно! Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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Информация обновляется...

Обновлено в 01:47: Во всех областях Украины отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 01:30:Отбой по областям. Воздушные силы сообщили, что угроза БПЛА остается для Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Запорожской областей.

Обновлено в 01:09: Кривой Рог – скоростные цели в вашем направлении.

Обновлено в 01:00: В Одессе прогремели громкие взрывы, сообщает Общественное. Также ранее взрывы услышали в Кривом Роге.

Обновлено в 00:53: Одесса - в вашем направлении "шахеды", "ониксы" и "калибры".

Обновлено в 00:52: Одесская область - пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в вашем направлении.

Обновлено в 00:50: Ракеты в Одесской области – направление на юг. Ударные БпЛА типа "Shahed" – направление на Одессу и Измаил.

Обновлено в 00:41: Ракеты изменили направление на юг.

Обновлено в 00:40: Кривой Рог – в укрытия.

Обновлено в 00:35: Ударные беспилотники типа "Shahed" из Черного моря двигаются в направлении Одесской области (Черноморск).

Тем временем ракеты заходят в воздушное пространство Винницкой области. Винниччина – в укрытия.

Обновлено в 00:30: Запад - ракетная опасность.

Обновлено в 00:25: Ракеты между Кировоградской и Николаевской областями, направление на запад. Курс может изменяться.

Обновлено в 00:15: Дроны летят в направлении Одессы, в сторону Кривого Рога - ракеты.

Обновлено в 00:10: Комбинированная атака по югу, в которой оккупанты задействовали ракеты и "шахеды", сообщает спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. Общественное сообщает о взрыве в Одессе.

Обновлено в 00:05: Движение ударных БПЛА в сторону Одесской области, курс может изменяться.

Обновлено в 00:00: Вероятные пуски крылатых ракет "Калибр" с Черного моря, предупреждают в Воздушных силах.

Воздушная опасность для Украины: последние данные

Вечером силы обороны юга сообщали, что российские захватчики вывели в акваторию Черного моря надводный ракетоноситель - малый ракетный корабль проекта"Буян-М". Его общий боезапас - до 8 ракет "Калибр".

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