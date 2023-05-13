В результате вражеских атак в Харьковской области повреждены жилые дома, отметил глава Харьковской ОВА.

Российские захватчики за прошедшие сутки, в частности, обстреляли село Чернещина Изюмского района Харьковской области.

Противник повредил ферму и частный жилой дом, есть жертва, написал в своем канале в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. "В результате обстрела с. Чернещина Изюмского района повреждены здания фермы, погиб 30-летний работник", - отметил он.

Кроме того, противник из миномета бил по селу Ольховатка Купянского района, в результате вражеской атаки были повреждены жилой дом и хозпостройки.

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Российские оккупанты уже не раз били по населенным пунктам региона, есть жертвы, пострадавшие и разрушения.

В частности, 10 мая стало известно, что враг из артиллерии нанес удар по мирным жителям города Волчанск, погиб гражданский мужчина. По данным Олега Синегубова, под завалами могла находиться женщина.

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