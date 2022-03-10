Житель Харькова за деньги передал российским оккупантам координаты объектов, которые они впоследствии обстреляли. Злоумышленника задержали.

Об этом пишет в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Тварь из Харькова получает 25 февраля звонок на мобильный от неизвестного ей на тот момент лица. Тварь, которая звонит, представляется гражданином РФ и предлагает вознаграждение в размере 40 тысяч гривен за предоставление важной информации - отметить в электронном виде координаты местоположения объекта критической инфраструктуры города, а именно хлебозавода "Салтовский" и ФЭД (военный объект). Скотина из Харькова охотно принимает предложение и получает на банковскую карту обещанные 40 тысяч грн", - рассказала она.

По словам Венедиктовой, 1 марта российские террористы нанесли артиллерийские удары в соответствии с координатами, рядом с одним из объектов.

"Вот как вербуют: спутниковая слежка, шантаж, семью в заложники, идеологические соображения, могли бы подумать вы... Ага - 40 тысяч гривен ... цена твари в базарный день", - добавила она.

Злоумышленника уже задержали правоохранители.

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