Город пережил вторую ночь под налетом вражеских дронов-камикадзе.

Ночью Харьков подвергся атаке российских беспилотников, в результате чего произошло шесть взрывов в Киевском районе города.

Об этом сообщил харьковский мэр Игорь Терехов. "Все попадания вражеских беспилотников - в Киевском районе города. На месте ударов значительный пожар, поврежденные остекления и фасад детского учреждения, выбиты стекла в близлежащих многоэтажках, получили повреждения несколько частных авто", - сообщил он и добавил, что все соответствующие службы задействованы в ликвидации последствий.

По данным городского председаеля, два человека получили острую реакцию на стресс - им оказана медицинская помощь.

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"Атака вражеских беспилотников на город продолжается. Будьте осторожны!", - добавил он.

Атаки на Харьков

Буквально прошлой ночью российские оккупанты нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего два человека погибли, а количество раненых возросло до 30. Попадания вражеских дронов произошли по шести адресам. Среди объектов, получивших повреждения: торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание.

Этой ночью Украина также находилась под ударом российских дронов-камикадзе. В частности, вчера в 23:34 военные сообщали, что в воздушном пространстве Сумской, Черниговской и Харьковской областей несколько десятков БПЛА. В некоторых областях, в том числе и в Харьковской, тревога еще продолжается.

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