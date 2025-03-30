Раненная при налете дронов 15-летняя девушка остается в тяжелом состоянии.

Российские оккупанты нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего два человека погибли, еще 30 пострадали.

Обновленные данные сообщил представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По его данным, в результате удара количество пострадавших в городе возросло до 30. "В результате взрывов повреждены 12 высотных многоквартирных жилых домов, 24 частных жилых дома, 13 автомобилей", - добавил он.

Кроме того, как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, враг нанес ряд ударов, предварительно БпЛА типа "шахед", по нескольким районам города.

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Мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что по предварительной информации, попадания вражеских дронов произошли по шести адресам. Среди объектов, получивших повреждения: торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание.

Он сообщил, что в результате атаки погибли пожилые мужчина и женщина. Их достали из-под завалов двух частных домов, по которым ударили дроны.

Также Синегубов сообщил, что среди пострадавших пятеро детей от 5 до 17 лет. Раненная при налете дронов 15-летняя девушка остается в тяжелом состоянии.

Удар по Харькову: что известно

Среди прочего, еще одной целью для врага в городе был военный госпиталь. Российские оккупационные войска нанесли удар по его зданию. Как сообщили в Генштабе ВСУ, по предварительным данным, есть пострадавшие среди военнослужащих, которые проходили лечение в медицинском центре.

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