Patriot в Украине показал, что он довольно успешно борется со сверхзвуковыми субэлементами, отметил эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, может ли американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot сбивать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).

"Да, конечно. Patriot интегрирован в систему противоракетной обороны, в том числе которая предназначена для борьбы с межконтинентальными баллистическими ракетами и боевыми элементами, которые находятся в этой межконтинентальной баллистической ракете", - отметил он.

Опыт работы ЗРК Patriot в Украине показал, что он довольно успешно борется со сверхзвуковыми субэлементами, которые могут быть заложены в ракету.

Видео дня

"В головной части (ракеты) может быть от 10 до 14 составляющих, субэлементов, которые каждый из них несет ядерный заряд на отдельную цель. То есть, сколько субэлементов, столько целей может поразить эта МБР".

Есть ли у РФ шансы "пробить" Patriot - мнение

Ранее Жданов отвечал, какими еще ракетами Россия может пытаться пробиться через систему противовоздушной обороны ЗРК Patriot.

"Российская Федерация на сегодняшний день исчерпала всю номенклатуру своих ракет. Других нет, других они не придумали. Баллистические ракеты "Кинжал" и "Искандер-М" - все, что у них осталось. Это все, чем они могут нас удивить", - заявил он.