Противник отправляет свою живую силу в атаку несколькими волнами, отметили эксперты.

Российские оккупанты на фронте в Украине применяют довольно интересную тактику, благодаря которой в последнее время они смогли улучшить свое тактическое положение.

Противники сначала применяют FPV-дроны и артиллерию, чтобы подавить логистику, в частности, остановить движение техники для подвоза боеприпасов, сообщили аналитики DeepState в Telegram. По данным экспертов, потом враг отправляет живую силу несколькими волнами, причем для захватчиков участие в первой или второй волне атак - "это 95% гибель".

"Противник отправляет сначала первую волну пехоты силами от отделения до взвода (считается, что во взводе обычно 30 человек, - Ред.). Смотрит наши огневые точки и позиции, которые подавляют его наступление. Затем отправляется вторая волна такими же силами, и уже начинают подавлять наши огневые... Для подавления используется и арта, и FPV-дроны, и хуже всего - УАБы", - говорится в сообщении.

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Аналитики добавили, что после второй волны обычно в бой идут профессиональные вражеские штурмовые силы. "...Но, если за первые две не были подавлены огневые, а резервы присутствуют, то враг может делать накаты раз за разом. Конечно, это довольно "мясная тактика"...", - отмечается в материале.

Такой российский "конвейер смерти" в Степном видел один из воинов из 47 отдельной механизированной бригады. Защитник Украины сказал, что если бы наши командиры батальонов так отправляли на верную смерть своих подчиненных, "то их бы давно пристрелили".

Когда закончится война в Украине - прогнозы, которые сегодня стоит знать

Полномасштабная война в украинском государстве против россиян началась рано утром 24 февраля 2022 года. Сегодня, 15 марта, 751 день с начала полномасштабного противостояния.

По словам президента Владимира Зеленского, украинцам важно выдержать 2024 год. Лидер нашего государства отмечал, что никто не знает точно, когда закончится война.

В январе текущего года премьер Британии Риши Сунак во время неожиданного визита в Киев сказал, что нужно готовиться к тому, что противостояние будет долгим. Кроме того, британский чиновник заявил, что наше государство одержит победу.

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