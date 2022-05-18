Якобы есть информация об одном пострадавшем, а также разрушения.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что одно из сел "обстреляно со стороны Украины".

Об этом чиновник написал у себя на канале в Telegram.

Он отметил, что село Солохи Белгородского района обстреляно со стороны Украины. Якобы есть информация об одном пострадавшем, а также разрушения. Кадры разрушенных зданий и жертву обстрела губернатор не показал. Местные жители в чатах начали распространять фото того, что "прилетело в село".

Интересно, что Гладков прибегает к формулировке "прилет со стороны Украины", но не утверждает, что обстрел вели с территории Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, российские власти уже не впервые обвиняют Украину в обстреле территории РФ.

30 апреля прогремели взрывы на нефтебазе в деревне Жеча под Брянском. Чиновники утверждают, что средствами ПВО якобы был обнаружен самолет ВСУ.

29 апреля на фармацевтическом заводе в российском Кургане "Синтез" прогремел взрыв. Предприятие является одним из лидеров производства антибиотиков в России, обеспечивает, прежде всего, госпитальный сектор.

Как известно, в медиа и социальных сетях время от времени появляется информация о взрывах на складах с боеприпасами и пожарах на топливных базах в приграничных с Украиной регионах РФ.