Полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил, что первые эскадрильи Gripen Украина могла бы получить уже к концу года.

Украина и Швеция ведут переговоры о предоставлении Киеву истребителей Saab JAS-39 Gripen, сообщил ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. О том, когда Украина сможет их получить в случае договоренности между странами, как эти истребители усилят наши Силы обороны и каким образом их можно использовать в интервью УНИАН рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Если Украина и Швеция договорятся о предоставлении нам самолетов Gripen, когда ориентировочно может быть их реальная поставка?

Самолеты могут быть быстро, в течение месяца их передадут. Вопрос – в подготовке пилотов. Для того чтобы подготовить пилотов, нужно три-четыре месяца. Точнее, переподготовить. А техсостав – до полугода. У нас летный состав в прошлом году проводил ознакомительные полеты, летали наши летчики, и это было в информационном потоке. То есть, летный состав летал на Gripen, отзывались они очень хорошо. А потом решили вопрос относительно F-16, и эту тему похоронили. Если очень быстро запустится обучение, то мы, в принципе, к концу года – к началу следующего Gripen могли бы увидеть. А если хотя бы несколько человек из летного состава уже учились на Gripen, то они могут и вместе с F-16 зайти. Поэтому, тут вопрос в готовности. Если будет подписано соглашение о передаче, то мы можем первые эскадрильи получить к концу этого года либо в начале следующего.

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Каковы особенности обучения пилотов на самолетах Gripen и какие страны проводят его?

Оптимальный вариант – учиться на базах Швеции. Также может обучать Чехия, они тоже используют эти самолеты. К тому же чешская летная школа очень ценится в летном мире. И самолеты, которые чехи производят – одни из самых лучших учебно-тренировочных. То есть, по большому счету у чехов хороша база обучения. Поэтому, пилотов можно обучать либо в Швеции, либо в Чехии или же и там, и там. Оптимально – летчиков учить в Швеции, с их инструкторами, а техсостав мог бы обучаться в Чехии.

На какое количество таких бортов может рассчитывать Украина в случае договоренностей?

Как минимум, на бригаду. То есть, 40-50 самолетов мы могли бы получить. Их больше 200 произведено. Базово – 16-18 самолетов, а реально – до 50. Оптимальный вариант в использовании любого вида авиационной техники – это несколько эскадрилий, то есть бригада.

Если Украина получит самолеты Gripen, как они смогут работать в связке с F-16 и с французскими Mirage?

Они будут выполнять свою задачу. Любой самолет – это платформа для сброса, отстрела или пуска средств поражения, то есть авиационных бомб или ракет. Поэтому каждый самолет может нести свой спектр вооружения. Например, Gripen может поднять и запустить в воздух ту же Taurus. Mirage может запустить Storm Shadow/Scalp. F-16 работает с крылатой ракетой JASSM и ракетами М-120 дальних ударов. То есть, каждый из самолетов будет выполнять задачу запуска того вооружения, которое нам передадут вместе с этими бортами. Они будут друг друга дополнять в зависимости от задач. К примеру, пришли ракеты JASSM, их только F-16 может использовать. Передадут, допустим, наконец Taurus, - их может поднять в воздух и сбросить только Gripen. То есть, в таком режиме будут работать.

Три разных типа самолетов – это хорошо или плохо для нашей авиации?

Для авиации оптимально, когда один тип самолетов. Это самый оптимальный вариант для обучения летного состава, инженеро-технического, для подготовки техники, оборудования аэродромов. Но нам нужно около 200 единиц бортов. Пока из всех названых 200 единиц может быть только F-16. Остальные – не получится. Негде нам взять 200 Gripen или Mirage. Нам нужно перезакладываться на F-16 в дальнейшей перспективе. Пока еще нам не "светит" таких 200 самолетов, поэтому можем использовать Gripen и Mirage. Но на будущее надо будет рассчитывать на то, что оптимальный вариант – иметь один тип самолетов, а F-16 считается оптимальным для выполнения всех задач.

Как и где Украина может использовать самолеты Gripen? То есть, где это может быть наиболее эффективно?

Везде практически. Это многоцелевой истребитель, который может выполнять боевые задачи, завоевания превосходства в воздухе. Он может уничтожать российские средства авиационного поражения – это самолеты, ракеты, "шахеды". Они могут использоваться для уничтожения ПВО противника, зенитно-ракетных комплексов. И также их можно использовать в качестве бомбардировщика и штурмовика, в зависимости от оборудования – ракет "воздух-земля" или планирующих либо свободнопадающих авиабомб. Поэтому, везде Gripen можно использовать как многофункциональный самолет.

С какой "начинкой" можем получить Gripen и какие новые технические преимущества вместе с этим появятся у Украины? Проще говоря – что новое мы сможем?

Как минимум, мы можем получить платформу, которая может запускать европейские ракеты. Их довольно много. Плюс, Gripen несет и некоторые американские ракеты. Поэтому, неплохо было бы получить Gripen. Можно было бы вообще остановится на "гриппенах" и не получать F-16. Но количества такого нет, их всего 200 произведено. Эти самолеты добавят нам определенной мощности, но не стратегической, больше – тактической, оперативной, пока наш авиационный парк полностью не обновится F-16.

Насколько "гриппены" уязвимы и как на их появление могут реагировать россияне?

Они такие же уязвимые, как любой авиационный аппарат, если есть техника обнаружения большей дальности и ракеты, которые могут достать на больших дистанциях. У россиян есть механизмы, как увидеть и уничтожить "гриппен". ПВО российское будет работать. Поэтому они просто будут выполнять задачи за пределами действий российской ПВО, постепенно уничтожая ее, чтобы работать по земле или по авиационным средствам. В основном, по началу их будут использовать в качестве летающих платформ для уничтожения крылатых ракет противника и "шахедов". А дальше уже, в зависимости от количества этих самолетов, от завоевания превосходства в воздухе, уничтожения ПВО, особенно ЗРК, - тогда уже они будут использоваться для ударов по земле, в том числе, то есть нести ракеты "воздух-земля" или авиационные бомбы.

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