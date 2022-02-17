Утром ситуация на Донбассе существенно обострилась из-за многочисленных провокаций боевиков.

Ситуация на Донбассе сегодня утром значительно осложнилась из-за коварных действий пророссийских боевиков, обстрелявших среди прочего детский сад Станице Луганской.

О текущей ситуации на линии фронта рассказал в эфире телеканала "Рада" офицер ВСУ Юрий Кочевенко.

По его словам, в результате обстрела получили контузии три женщины. Украинские военные провели эвакуацию населения после того, как враг открыл огонь.

"Вооруженные силы находятся в максимальной боевой готовности, но на провокации пока не отвечают", - сообщил он.

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Боец обратил внимание, что враг обвиняет в провокациях ВСУ. Он также сообщил, что боевики сегодня начали активно провоцировать украинских защитников. Потерь в рядах ВСУ, по его словам, на данный момент нет.

"Могу вас заверить, что ВСУ укомплектованы и обеспечены полностью боекомплектом, горючим, боевой дух солдат готов. А после этого случая с детским садиком, поверьте, наши военные готовы зубами рвать эту мразь, которая стреляет по детям. То же мы готовы выполнить любые поставленные государством боевые задачи", - заверил он.

Новое обострение на Донбассе

Как сообщал УНИАН, российские оккупационные войска сегодня, 17 февраля, из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм обстреляли поселок Станица Луганская.

В результате обстрела повреждено здание детсада, где в то время находились дети. По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детсада получили контузии. Также повреждения получила и коммунальная инфраструктура - половина поселка осталась без электроснабжения.

Всего с полуночи оккупанты 29 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По данным корреспондента УНИАН, нарушение "тишины" российскими оккупантами наблюдается одновременно по всей линии фронта.

Зато пропагандистские российские СМИ активно распространяют фейки о якобы "обстрелах украинской армии". В то же время эскалацию на Луганщине начали контролируемые Россией боевики так называемой "ЛНР".