Вражеский комплекс пытались спрятать в "зеленке", готовясь к нанесению удара.

На временно оккупированной Кинбурнской косе (Николаевская область) украинские защитники выследили вражеский "Град" и нанесли по нему удар.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, россияне коварно прятались для нанесения огневого поражения. Но украинские защитники выследили передвижение вражеской техники и сами нанесли удар.

"Поражение нанесено! По самым оккупантам... Все, что осталось от РСЗО "Град" - куча металлолома", - говорится в сообщении.

Пресс-служба также обнародовала соответствующее видео, на котором зафиксировано, как "Град" противника маневрирует и пытается скрыться среди зеленых насаждений. Затем происходит взрыв и от российской установки остается металлолом.

РСЗО "Град" - что известно

"Град" - реактивная система залпового огня калибра 122 мм. Предназначена для поражения открытой и скрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортеров в районе сосредоточения, артиллерийских и минометных батарей, командных пунктов и тому подобное.

Российские захватчики активно используют "Грады" для обстрела гражданского населения.

Кинбурнская коса - что о ней известно

Эта песчаная коса расположена в Николаевском районе Николаевской области в 4-7,5 км от города Очаков. Эту уникальную территорию россияне захватили в марте 2022 года, чтобы заблокировать движение из портов Херсона и Николаева и обстреливать Очаков. Коса является продолжением Кинбурнского полуострова и частично отделяет Черное море от Днепровско-Бугского лимана. Территория косы относится к Черноморскому биосферному заповеднику.

Из-за российской военной агрессии там значительно пострадала флора и фауна. Ущерб нанесен движением колесного транспорта, а больше всего - пожарами, охватившими леса. Несколько раз коса была местом важных сражений, в частности, за Николаевщину.

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