По словам Гуменюк, на косе затруднена ротация оккупационных войск.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что российские оккупанты на Кинбурнской косе пали духом и имеют проблемы с ротацией.

Об этом она сказала в эфире информационного телемарафона. "Там продолжается их пребывание. Но оно все же довольно своеобразное. Поскольку это огневые позиции, которые они прячут за спинами мирных жителей", - отметила Гуменюк.

Она напомнила, что российские захватчики даже прибегли к заминированию периметров населенных пунктов для того, чтобы местные не могли покинуть места своего проживания и оставались для оккупантов живым щитом.

Видео дня

В то же время для самого огневого поражения россияне все же выводят реактивные системы залпового огня и артиллерию на определенные позиции. "И тогда мы отрабатываем в ответ. В связи с этим морально-психологический дух того контингента, который находится на Кинбурнской косе, очень пришел в упадок в последнее время. Потому что они чувствуют себя там в опасности. Они осознают, что это для них фактически билет в один конец", - сказала Гуменюк.

Кроме того, отметила она, на косе затруднена ротация оккупационных войск. "Потому что сил у врага не хватает для того, чтобы закрывать полностью всю полосу. Они очень много маневрируют и нуждаются в подтягивании сил на Запорожское и восточное направление. Поэтому здесь по окончательному принципу комплектуются подразделения", - рассказала пресс-секретарь.

Так, добавила Гуменюк, по радиоперехватам слышно, что моральный дух местных оккупантов очень пришел в упадок.

Кинбурнская коса-новости

Как известно, Кинбурнская коса - это единственная часть Николаевской области, которая до сих пор оккупирована Россией.

В июне Гуменюк рассказала, изменилась ли ситуация на Кинбурнской косе из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции. Подтопление на косе было незначительным и не имело определяющего влияния на российские силы, отметила она.

Вас также могут заинтересовать новости: