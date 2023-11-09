Противники пытались проводить штурмовые действия на ряде направлений, но потерпели провалы, отметил Генштаб ВСУ.

Полномасштабная война в Украине против РФ продолжается, и российские захватчики продолжают терпеть провалы на ряде направлений, в том числе на Авдеевском. За прошедшие сутки на фронте было 78 боевых столкновений.

Противники не оставляли попыток окружить город Авдеевка (Донецкая область), украинские воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери, идет речь в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в четверг утром, 9 ноября.

В Генштабе добавили, что захватчики тщетно пытались наступать возле населенных пунктов Авдеевка, Северное, Первомайское, Степное и Керамик - отражено более 10 вражеских атак.

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"Горячо" было и на Марьинском направлении возле Новомихайловки и Марьинки - там наши защитники отразили более 20 вражеских атак. На Шахтерском направлении противники вели бесполезные штурмовые действия южнее Пречистовки и Старомайорского.

"...на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили шесть атак противника. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Новоегоровки Луганской области, успеха не имел", - отмечается в сообщении.

Украинские воины отразили около 30 атак со стороны противника на Бахмутском направлении возле Андреевки, Клещиевки, Хромового и Богдановки.

Продолжается война против РФ - сегодня эти новости стоит знать:

Россияне в начале октября "оживились" возле Авдеевки - несколько раз шли на штурмы и "получали по зубам" от украинских воинов. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что под этим городом Россия применила суицидальную тактику. По сведениям Минобороны Украины, по состоянию на конец октября во время наступательных действий на Авдеевку враг потерял около 4 тысяч оккупантов.

7 ноября глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что оккупанты пока не могут начать третью массированную волну наступления на населенный пункт из-за мокрой почвы (следствие обильных дождей).

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