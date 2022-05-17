Журналист объяснил, почему мост должен быть уничтожен.

Журналист Дмитрий Гордон прогнозирует, что мост через Керченский пролив (Крымский мост) будет уничтожен.

Об этом он сказал в интервью Василию Голованову.

"У меня есть ощущение, что его разбомбят и правильно сделают, наши доблестные ВСУ. Как бы не защищали этот мост, а его защищают очень сильно, и водолазы, и ПВО, и специальные установки, и спутники, и черт, и дьявол, россияне очень хотят, чтобы он сохранился. Надо понимать, что по этому мосту с материковой России подвозится вооружение для убийства наших солдат. Поэтому рано или поздно этот мост пойдет ко дну, как и вся Россия", - сказал он.

По мнению Гордона, у Украины достаточно сил для осуществления такой задачи.

"Если мы смогли потопить непотопляемый крейсер "Москва", флагман Черноморского флота, лучший корабль всего российского флота, то, поверьте, с Крымским мостом справиться будет проще. Я очень хочу, чтобы разбомбили Крымский мост, все аэродромы, откуда взлетают их долбанные самолеты, чтобы бомбить наши города, все нефтебазы, откуда они берут горюче для ржавых МАЗов, "Камазов", БТРов и прочей гадости", - добавил журналист.

Гордон также подчеркнул, что Украина, в отличие от военных РФ, не воюет против гражданских, поэтому не будет убивать и пытать мирных россиян.

Перспективы уничтожения Крымского моста

Как сообщал УНИАН, ранее экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Украина, возможно, и не может разрушить весь мост, но теоретически в нужный момент можно нанести удар, когда по нему идут войска.

21 апреля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал возможность атаки Украины на Крымский мост, который соединяет Российскую Федерацию с временно оккупированным ею полуостровом.

В Кремле углядели в заявлении Данилова об ударе по Крымскому мосту "анонс теракта". Песков заявил, что в заявлении украинской стороны "много признаков деяний, подлежащих правовой проверке и дальнейшему наказанию".

Возможность удара по Крымскому мосту также комментировал Алексей Арестович. Советник главы ОП считает, что в настоящее время незаконному сооружению ничего не угрожает.

На днях представительство президента Украины в АР Крым сообщило, что Российская Федерация может готовить провокацию на Крымском мосту или пытается разгрузить его для переброски войск.

После этого террорист Гиркин в своем YouTube-блоге подтвердил, что у ВСУ есть возможности ударить по Крымскому мосту, если Россия сделает что-то с мостами на материковой Украине. Его слова вызвали панику среди россиян.