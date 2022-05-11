По данным журналиста, следующая неделя должна стать решающей.

Переломный момент в войне с Россией, вероятно, может начаться уже на следующей неделе.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон, пишет сайт "Сегодня".

При этом сроки окончания войны Гордон назвать не смог, заявив, что ответ на этот вопрос не знает никто.

"Ни Байден не ответит на этот вопрос, ни Зеленский, ни Путин. Никто не может сказать, сколько еще будет продолжаться война, потому что она может закончиться послезавтра, а может - через несколько лет", - сказал он.

Журналист предположил, что дальнейший ход войны будет зависеть от следующей недели.

"Именно на следующей неделе все может зависеть, потому что я много общаюсь с ребятами с фронта, с командирами. Они говорят, что западное оружие уже есть в войсках, и его нужно опробовать и пристрелять. Исходя из того, что мне известно, именно следующая неделя должна стать решающей", - утверждает Гордон.

Стратегическими направлениями сегодня журналист выделил Донбасс (в том числе Мариуполь), Запорожское, Николаевское, Одесское и Харьковское.

"Это будет важная неделя для нашего возможного продвижения вперед и контратак. Кроме того, хочу добавить, пусть в Херсоне эта сволочь не думает, что взяла быка за рога. Оккупация Херсонской области временная", - заявил он. Обращаясь к херсонцам, Гордон заверил их в скорой деоккупации, добавив, что "мертвые россияне поедут к себе домой".

Отметим, ранее житель Херсона детально рассказал, что происходит в оккупированном городе.