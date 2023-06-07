Голая Пристань уходит под воду / Катарсис

Из-за подрыва Каховской ГЭС город Голая Пристань уходит под воду. Уровень воды постоянно растет.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает канал "Катарсис". По словам местных, никакой эвакуации оккупанты не организовали. Более того, людей не выпускают из города.

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Ситуация в Голой Пристани / Катарсис

"Голая Пристань, уже почти все дома под водой. Пишут, что многие люди умоляют о помощи, орки поставили блокпосты и не выпускают людей, запрещают выдвигаться местным на лодках для спасения людей. Некоторые старики гибнут прямо у себя дома. Уровень воды поднимается дальше", - пишет канал, цитируя очевидцев.

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На фото с места событий видно, что Голая Пристань уходит под воду. Некоторые частные дома полностью затопило - видна только крыша.

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Затопленные дома / Катарсис

Херсонщину затапливает - что происходит на левом берегу

Утром стало известно, что люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

Президент Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Следовательно, Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу. 

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Впрочем, оккупанты бросили не только местных жителей, но и собственных товарищей. Вчера блогер "Николаевский Ванек" опубликовал фрагмент аудиоперехвата, в котором оккупанты кричат в рацию, держатся на деревьях и просят их спасти.

На левом берегу Херсонской области, который контролируют российские захватчики, люди в отчаянии умоляют о помощи с чердаков своих домов. Дрон снял такой момент.

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