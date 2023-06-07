Захватчики поставили блокпосты, которые не выпускают местных за пределы города.

Из-за подрыва Каховской ГЭС город Голая Пристань уходит под воду. Уровень воды постоянно растет.

Об этом сообщают очевидцы с места событий, передает канал "Катарсис". По словам местных, никакой эвакуации оккупанты не организовали. Более того, людей не выпускают из города.

"Голая Пристань, уже почти все дома под водой. Пишут, что многие люди умоляют о помощи, орки поставили блокпосты и не выпускают людей, запрещают выдвигаться местным на лодках для спасения людей. Некоторые старики гибнут прямо у себя дома. Уровень воды поднимается дальше", - пишет канал, цитируя очевидцев.

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На фото с места событий видно, что Голая Пристань уходит под воду. Некоторые частные дома полностью затопило - видна только крыша.

Херсонщину затапливает - что происходит на левом берегу

Утром стало известно, что люди на контролируемом россиянами левом берегу Днепра все еще заблокированы на чердаках верхних этажах своих домов. Кто-то пытается самостоятельно эвакуироваться, кто-то пережидает.

Президент Зеленский заявил, что эвакуация на левом берегу полностью провалена оккупантами. Следовательно, Украина будет обращаться к международным организациям по этому поводу.

Впрочем, оккупанты бросили не только местных жителей, но и собственных товарищей. Вчера блогер "Николаевский Ванек" опубликовал фрагмент аудиоперехвата, в котором оккупанты кричат в рацию, держатся на деревьях и просят их спасти.

На левом берегу Херсонской области, который контролируют российские захватчики, люди в отчаянии умоляют о помощи с чердаков своих домов. Дрон снял такой момент.

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