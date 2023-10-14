Сообщается, что основная поставка GLSDB планировалась на 2024 год.

Дальнобойные гибриды ракет и высокоточных бомб GLSDB все еще находятся на пути в Украину. Военные аналитики из Defence Express объяснили, почему говорить о том, что снаряды задерживаются, не совсем правильно.

"Хотя в июне этого года в Пентагоне уже уточняли сроки, что поставки GLSDB начнутся не раньше осени, начались разговоры, что, мол, передача этого вида вооружения задерживается. Но дело в том, что еще в начале разговоров о возможной передаче GLSDB в Украину западные специалисты предупреждали, что это не будет "быстрая поставка". И по оценкам на уровне января этого года, темпы поставки были прогнозированы следующим образом: первые 24 ракето-бомб - через девять месяцев после подписания контракта, а к концу 2024 года - до 750 единиц GLSDB", - говорится в публикации.

Акцентируется, что основная поставка GLSDB планировалась на 2024 год:

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"И проблема здесь в не отсутствии желания, а в том, что между прошедшим испытание образцом, производством малого темпа и полномасштабным серийным производством - пропасти во времени и деньгах. А по состоянию на объявление о передаче GLSDB в Украину эта разработка как раз находилась в состоянии прошедшего испытания образца".

GLSDB - сочетание двигателя от неуправляемого реактивного снаряда M26 (для M270 и HIMARS) и планирующей бомбы GBU-39/B, дальность поражения цели составляет 150 км, его можно запускать из M270 и HIMARS.

GLSDB - когда ВСУ получат дальнобойные бомбы

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит высокоточные бомбы GLSDB не раньше осени, отметила заместитель главы Пентагона по международным вопросам Лаура Купер.

По ее словам, США используют любую возможность для покрытия потребностей украинских бойцов.

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