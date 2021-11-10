Куликовский не сможет выйти на свободу после внесения залога.

Суд арестовал боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), который руководил тюрьмой "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Соответствующее решение принял Приморский районный суд Мариуполя.

Куликовского арестовали на 60 суток без права внесения залога.

Как уточнили в пресс-службе Офиса генпрокурора, содержать боевика будут в СИЗО СБУ в Киеве.

Читайте такжеГлавный палач донецкой тюрьмы "Изоляция" рассказал о своей семьеКак сообщал УНИАН, Дениса Куликовского задержали 9 ноября в Киеве.

По информации СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины.

Боевика задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 ("Торговля людьми"); ст. 258-3 ("Создание террористической группы или террористической организации"); ст. 260 ("Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований"); ст. 438 ("Нарушение законов и обычаев войны").

Справка УНИАН. "Изоляция" – это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме "Изоляция" в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. – это гражданские лица.

По данным отчета Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, в "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю "Изоляции" заочно сообщили о подозрении.

Автор: Антонина Доломанжи