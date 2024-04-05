Главнокомандующий ВСУ продемонстрировал различные эпизоды уничтожения оккупантов.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский продемонстрировал новые моменты боевой работы нашей армии по оккупантам.

Речь идет об огневом давлении Сил обороны Украины. В центре внимания - эпичный ролик, на котором, при различных ситуациях на фронте, уничтожают технику и личный состав РФ. Видео генерал выложил в своем Telegram.

"Непрерывная работа Сил обороны Украины - враг и техника захватчиков получат только смерть и полное уничтожение в Украине", - пообещал Москве Сырский.

Как известно, Сырский занял должность Главнокомандующего ВСУ 8 февраля 2024 года, заменив Валерия Залужного. Недавно он едва ли не впервые лично прокомментировал возможные причины "ротации".

Что сказал Сырский об отставке Залужного

О своем назначении на главную военную должность в Украине Сырский рассказал в марте украинским СМИ. Он намекнул, что президент Зеленский имел веские причины, чтобы принять соответствующее кадровое решение во время войны.

"Были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это означает, что эти причины - весомые", - пояснил он.

В то же время генерал акцентировал, что среди военных не принято обсуждать решение президента. Есть приказ - надо выполнять, сказал Сырский СМИ.

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