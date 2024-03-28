Главнокомандующий ВСУ доказал - наша армия беспощадна к врагу.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал новые моменты боевой работы украинской армии: в центре внимания эпизод, как наши бойцы эпично уничтожили россиян "в избушке".

Соответствующий ролик генерал опубликовал в своих социальных сетях. Наша армия беспощадна к врагу, под конец видео также заметны моменты, как российских военных прицельно отстреливают ударами с неба.

"Украинские воины ведут боевую работу 24/7. Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения", - прокомментировал ролик Сырский.

Оккупанты пытаются наступать на Семеновку

Тем временем есть новые оперативные новости о событиях на фронте от 3 штурмовой бригады (ее бойцы держат Авдеевское направление). По данным заместителя командира Максима Жорина, Россия пытается развить наступление на Семеновку.

Речь идет о селе, расположенном к западу от Авдеевки. Жорин говорит, что пока бои идут безрезультатно для РФ, однако враг имеет возможность постоянно стягивать на это направление свежие силы. Ситуация является сложной, считает военный.

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