Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал новые моменты боевой работы украинской армии: в центре внимания эпизод, как наши бойцы эпично уничтожили россиян "в избушке".
Соответствующий ролик генерал опубликовал в своих социальных сетях. Наша армия беспощадна к врагу, под конец видео также заметны моменты, как российских военных прицельно отстреливают ударами с неба.
"Украинские воины ведут боевую работу 24/7. Кадры уничтожения вражеской техники и вооружения", - прокомментировал ролик Сырский.
Оккупанты пытаются наступать на Семеновку
Тем временем есть новые оперативные новости о событиях на фронте от 3 штурмовой бригады (ее бойцы держат Авдеевское направление). По данным заместителя командира Максима Жорина, Россия пытается развить наступление на Семеновку.
Речь идет о селе, расположенном к западу от Авдеевки. Жорин говорит, что пока бои идут безрезультатно для РФ, однако враг имеет возможность постоянно стягивать на это направление свежие силы. Ситуация является сложной, считает военный.