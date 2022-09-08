Владимир Зеленский подчеркнул, что визит Энтони Блинкена "в очередной раз демонстрирует лидерские позиции США" в поддержке Украины и борьбы за свободу.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном.

Как сообщил Зеленский в Telegram, визит Блинкена "в очередной раз демонстрирует лидерские позиции США" в поддержке Украины и борьбе за свободу.

Он подчеркнул, что Украина ценит финансовую, экономическую, а также оборонную помощь со стороны США.

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"Это очень важные сигналы, что Соединенные Штаты с нами. Для нас это гарантия того, что мы можем вернуть наши земли. Спасибо за все, что вы делаете для Украины, и что сегодня вы рядом", - подчеркнул президент.

В свою очередь государственный секретарь Энтони Блинкен заявил, что идет тяжелое и эффективное контрнаступление Украины.

"Все это - преимущественно благодаря храбрости и стойкости украинцев, мы это видим на поле боя ежедневно. Мы очень рады, что можем поддерживать ваши усилия. Но причина успеха в том, что это ваша родина, не родина России", – заявил политик.

По его словам, украинские военные эффективно используют военную помощь США.

"Речь идет о комплексные системы, которые нужны вам в более долгосрочной перспективе, чтобы сдержать и защитить страну от любой будущей агрессии России. Речь идет о поддержке, которая будет долгосрочной. Это мы обсуждали с главой МИД. Москва платит чрезвычайно высокую цену за эту агрессию", - отметил Блинкен

Кроме того, он рассказал, что президент США Джо Байден, "ясно дал понять, что будет поддерживать народ Украины столько, сколько нужно".

"Я повторил это послание президенту Зеленскому и его команде сегодня в Киеве, который остается – и останется – столицей суверенной, независимой Украины", – цитирует американского госсекретаря.

Как ранее сообщал УНИАН, 8 сентября Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев. В частности, его визит предусматривает встречи с украинскими чиновниками.

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