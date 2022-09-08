Заседание состоится под эгидой Контактной группы по вопросам обороны Украины для обсуждения путей увеличения объемов поставок вооружения украинской армии в будущем.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин объявил о проведении в ближайшие недели специального заседания с участием производителей вооружения для Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-5"), которое состоялось на авиабазе в Германии.

Министр обороны США поблагодарил Польшу, Чехию и Словакию за активизацию работы промышленных предприятий с целью удовлетворения оборонных потребностей Украины.

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"Круглосуточные усилия по производству новых вооружений являются ключевыми для успеха Украины. И мы будем двигаться еще быстрее и оказывать давление еще сильнее", - заявил Остин.

По его словам, в следующие несколько недель в координации с НАТО и Соединенные Штаты проведут специальное заседание под эгидой Контактной группы с участием руководителей оборонных предприятий.

Милли добавил, что руководители предприятий смогут обсудить, как лучше в будущем вооружить Вооруженные силы Украины.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточили попытки захватить Донбасс. За прошедшие сутки враг плотным огнем атаковал прифронтовые села в Донецкой и в Харьковской области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без изменений. Сохраняется угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по Украине с воздушного пространства и территории республики Беларусь.

Между тем, аналитики из Института изучения войны констатируют успех наступательных действий ВСУ под Харьковом. По их данным, защитники продвинулись не менее чем на 20 км в сторону Купянска.

Об освобождении более 20 населенных пунктов в Харьковской области отчитались в Генштабе. По официальной информации, украинские защитники "вклинились в оборону" противника в глубь 50 км.

На Славянском направлении деоккупировано село Озерное, на Краматорском ВСУ улучшили тактическое положение – продвинулись вглубь на 2 км.

Всего нашими войсками освобождены 700 квадратных километров.

В Херсонской области, говорят в британской разведке, ВСУ замедляют способность россиян разворачивать операционные резервы и пополнять запасы на юге. Определенный успех украинских сил подтвердили и в российском Минобороны.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 51 250 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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