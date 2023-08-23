Кроме того, аналитики пояснили, почему сосредотачивать все усилия ВСУ на одном направлении - не самая лучшая идея.

Российские оккупанты провели наступательные действия на рубеже Купянск- Сватово-Кременная и продвинулись вперед. На кадрах с геопривязкой видно, что российские войска продвинулись в районе северо-востока от Купянска.

Об этом говорится в свежем обзоре Института по изучению войны (ISW). Также аналитики отметили, что ВСУ провели наступательные операции в районе Бахмута и продвинулись вперед. При этом российские оккупанты хотя и провели наступательные операции в районе Бахмута, но не добились каких-либо успехов. Такая же ситуация, по оценкам аналитиков, наблюдалась и на линии Авдеевка-Донецк.

Кроме того, в отчете аналитики указали, что оккупанты, судя по всему, на Ореховском направлении концентрируют свое ограниченное подкрепление частями из других направлений фронта.

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Относительно контрнаступления в ISW отметили, что операции на других участках фронта остаются важными, поскольку они могут предотвратить дальнейшее подкрепление. Таким образом, критика продолжающихся усилий Украины в других секторах и призывы сосредоточить все имеющиеся резервы на одной линии проблематичны. "Украинские наступательные операции к югу от Великой Новоселки, продолжающиеся параллельно с операциями в направлении Мелитополя, ставят оккупантов перед многочисленными дилеммами и необходимостью выбирать, какое направление усилить. Грамотная разработка кампании требует балансирования между решающим основным усилием и недопущением того, чтобы противник сосредоточил все резервы на остановке единственного очевидного удара", - объяснили в Институте.

Война в Украине: новости

22 августа украинские военные зашли в Работино Запорожской области. При этом аналитики Института изучения войны считают, что украинское контрнаступление в районе Работино стало началом операции на второй линии обороны российских оккупантов.

Кроме того, украинские защитники и защитницы продолжают сдерживать российское наступление и отражать вражеские атаки. В частности, удалось успешно отразить атаку россиян неподалеку Авдеевки и наступление в районе Марьинки.

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