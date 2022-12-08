Эта информация направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины.

В России запускают фейки о якобы выплате вознаграждения до тысячи долларов за уничтожение военнослужащих Российской Федерации.

Эта информация направлена на дискредитацию военно-политического руководства Украины, говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

"На территории Российской Федерации распространяется фейковая информация, направленная на дискредитацию военно-политического руководства Украины, а именно, предоставляются якобы доказательства назначения денежного вознаграждения за уничтожение военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации от 700 до 1 тысячи долларов США", - сказано в сообщении.

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Добровольная сдача россиянами техники

Как сообщал УНИАН, 1 апреля Верховная Рада определила размер вознаграждения российским военным за добровольную сдачу военной техники - от 10 тысяч до 1 миллиона долларов в зависимости от типа техники.

Кроме того, предусмотрено, что лица, передающие технику, имеют право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодной для применения боевой техники государства-агрессора; получение новых документов с новыми установочными данными; безопасность их пребывания на территории Украины; создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Также ВР освободила от налогообложения вознаграждение за переданную Вооруженным силам Украины исправную вражескую боевую технику.

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