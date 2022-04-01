Для них есть еще ряд поощрений.

Верховная Рада определила размер вознаграждения российским военным за добровольную сдачу военной техники - от $10 тыс. до миллиона.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сегодня на закрытом заседании ВР принят закон "Об установлении вознаграждений за добровольно переданную Вооруженным Силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора". За соответствующий законопроект №7229 проголосовали 320 народных депутатов.

За что будет вознаграждение

Законом установлено вознаграждение военнослужащим вооруженных сил, других силовых структур России за передачу боевого самолета (истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиации) в размере $1 млн, боевого вертолета – $500 тыс., реактивной системы залпового огня калибра до 122 мм включительно – $25 тыс., а такой же системы калибра более 122 мм – $35 тыс., танка, наземной артиллерии (самоходной) – $100 тыс., боевой машины пехоты (десанта), бронетранспортера, бронированной разведывательно-дозорной машины – $50 тыс., военного автомобиля – $10 тыс., корабля 1-го или 2-го ранга – $1 млн, корабля – 3-го или 4-го ранга – $500 тыс., судна военного (вспомогательного) обеспечения – $200 тыс., судна малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – $50 тыс.

Другие детали закона

Кроме того, им предусмотрено, что лица, передающие технику, будут иметь право (по их требованию) на сохранение в тайне факта передачи ими пригодного для применения боевой техники государства-агрессора; получение новых документов с новыми установочными данными; безопасность их нахождения на территории Украины; создание условий для выезда в третью безопасную страну.

Законом предусмотрены такие выплаты и для военнослужащих Вооруженных сил Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины, гражданам Украины, за добровольно переданную Вооруженным силам Украины пригодную для применения боевую технику государства-агрессора.

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