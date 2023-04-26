Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку в Донецкой области.

С начала суток силы обороны Украины отбили 43 атаки российских захватчиков на трех направлениях Восточного фронта - Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Именно здесь россияне сосредотачивают основные наступательные усилия.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке 26 апреля. Отмечается, что самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отбили многочисленные атаки противника в районе Марьинки", - сообщает Генштаб.

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Между тем, на Авдеевском направлении российские оккупанты вели наступательные действия в районах Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, но успеха захватчики не имели.

А на Лиманском и Шахтерском направлениях противник наступательных действий не проводил. Зато на Запорожском и Херсонском направлениях российские оккупанты продолжают вести оборонительные действия.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей", - отметили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, представитель Главного управлении разведки Министерства обороны Андрей Юсов заявил, что сейчас российские оккупанты не планируют вести новые масштабные наступательные действия. Хотя, по его словам, враг пытается улучшить свое тактическое положение на Востоке, в частности в Бахмуте и Марьинке.

Тем временем в Минобороны сообщили, что против Украины воюет почти 370 тысяч российских военных, которые имеют 5,9 тысяч единиц тяжелого вооружения. Ожидается, что оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения украинских военных из важных центров Донецкой области.

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