Главному управлению разведки Министерства обороны известно о планах врага.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире информационному телемарафону рассказал, что сейчас известно о наступательных планах российских оккупантов.

"ГУР известно о планах врага. Несмотря на погодные условия, враг и сейчас пытается улучшить свое тактическое положение. В частности, мы говорим о Бахмуте и Марьинке, и в целом ситуации на востоке. Но, если говорить в целом обо всей линии фронта, то по большей части наблюдаем попытки перейти к обороне. Конечно мы отслеживаем ситуацию. Сейчас, говорить о том, что готовятся новые масштабные наступательные действия мы не можем. Собственно, вот это так называемое зимнее "большое" наступление у рашистов закончилось большим пшиком", - акцентировал Юсов.

Возможное наступление РФ - детали

24 апреля координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" заявил, что Россия может начать наступление на нескольких направлениях. Такие действия врага ожидаются с улучшением погодных условий в Украине.

Видео дня

Вас также могут заинтересовать новости: