На боевые действия против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований.

Против Украины воюет почти 370 тысяч российских военных с 5,9 тысячами единиц тяжелого вооружения.

Как сообщает пресс-центр при Минобороны Украины Military Media Center,

долгосрочные планы Кремля по имеющейся информации остаются неизменными – силовым путем склонить руководство Украины к переговорам.

Видео дня

По данным Минобороны, для этого оккупанты в ближайшее время сосредоточат свои усилия на ведении наступательных действий с целью вытеснения Сил обороны из важных центров Донецкой области.

Так, первоочередной целью врага остается Бахмут, а именно установление полного контроля над этим городом, также противник будет продолжать попытки захватить другие города региона - Авдеевку и Марьинку.

"Вместе с этим, проведение в ближайшее время наступательных действий врага с белорусского направления выглядит крайне маловероятным. Однако агрессор продолжит держать под угрозой массированных ракетных ударов объекты гражданской и военной инфраструктуры Украины. Таким образом, Россия продолжает полномасштабную вооруженную агрессию и, исходя из последней информации, не отказывается от планов уничтожения Украины как самостоятельного государства", - говорится в сообщении.

В частности, российские войска направляют усилия для выхода на административную границу Донецкой области, а также удержания под контролем временно оккупированных территорий.

Также отмечается, что для этого российские войска усилили свою сухопутную группировку на один полк.

"По последним данным, на боевые действия против Украины Россия бросила до 48 бригад и 122 полков, оккупационные силы насчитывают около 315 формирований. Всего против украинских войск враг использует около 369 000 человек личного состава и около 5 900 единиц тяжелого вооружения", - добавили в медиацентре.

Потери оккупантов в Украине - детали

За минувшие сутки, 25 апреля, украинские военные ликвидировали 640 оккупантов. Следовательно, общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 188 тыс. 410 человек.

За сутки на Таврическом направлении ликвидированы почти две роты (численность в большинстве армий мира составляет от 80 до 250 человек) россиян и повреждено 18 единиц техники врага.