Россияне вышли на трассу 0504 еще 20 апреля, с тех пор украинские защитники ожесточенно сражаются с оккупантами за ее контроль.

Украинские войска пока никто не выводит из Бахмута, подчеркнул начальник пресс-службы 10-й горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Никита Шандыба в эфире телемарафона.

Таким образом, Шандыба прокомментировал информацию ряда наблюдателей и СМИ о якобы тактическом отводе войск ВСУ в Бахмуте.

Ситуация в Бахмуте тяжелая, продолжаются бои, в частности, за контроль над "трассой жизни" 0504.

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"Ситуация в Бахмуте тяжелая, российские оккупанты постоянно пытаются прорвать оборону ВСУ "мясными" штурмами. Дорогу жизни ВСУ удерживают, за нее идут активные бои. Россияне пытаются перерезать нам логистику, но силы обороны ее держат. На счет вывода войск из Бахмута - 100% нет", - сказал военный.

Он отметил, что украинская армия активно обороняется и готовит "небольшой" сюрприз для врага.

Ситуация в Бахмуте - что известно

Как отмечали аналитики британской разведки, в течение последней недели ключевым событием в Бахмуте стали бои ВСУ на окраинах города, особенно возле села Хромово, чтобы сохранить контроль над "трассой жизни" 0504. Другие возможности Украины по пополнению запасов в Бахмуте, вероятно, осложняются условиями на грунтовых путях, утверждали аналитики.

Россияне вышли на трассу 0504 еще 20 апреля, с тех пор украинские защитники ожесточенно сражаются с оккупантами за ее контроль.

Эксперт по OSINT Алексаднр Коваленко утверждал, что рашистам удалось занять позиции на расстоянии ведения стрелкового огня, но "ситуация в городе очень динамичная и может еще кардинально измениться в пользу наших защитников". Также он замечал, что если проблема с 0506 не решится, а ситуация ухудшится вплоть до физического перерезания трассы, "может быть принят вопрос о выводе контингента теми путями, которые остались".

Институт изучения войны по состоянию на утро 26 апреля утверждал, что "вагнеровцам" удалось продвинуться на юг и запад Бахмута. В то же время украинской армии удалось реализовать локальную спецоперацию к северо-западу от Бахмута с целью уменьшить контроль РФ возле Хромового.

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