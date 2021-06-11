По словам Романенко, РФ любые учения, в том числе и запланированные на осень совместные с Беларусью "Запад 2021", может использовать как повод для маскированного перехода к реальным боевым действиям против Украины.

Россия готовит военный плацдарм в Беларуси для возможного нападения на Украину.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины в 2006-2010 годах генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По словам Романенко, РФ любые учения, в том числе и запланированные на осень совместные с Беларусью «Запад 2021», может использовать как повод для маскированного перехода к реальным боевым действиям против Украины.

По его мнению, РФ готовит территорию Беларуси в качестве военного плацдарма уже на протяжении длительного периода времени, последние 3-5 лет там активно проводились учения, заводились войска, в том числе и силы противовоздушной обороны.

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«Оставляли их (войска - УНИАН) там. У них есть совместный документ, что Беларусь предоставляет им свою территорию для действий вооруженных сил РФ», - добавил генерал.

«Россияне особенно не будут спрашивать у белорусов что и как - пройдут и более того, додавят, чтобы они принимали участия в этих (боевых - УНИАН) действиях при необходимости под поводом якобы борьбы с «террористами» и все, что в этом случае делается. Как мы видим с принудительной посадкой самолета, потому что у Лукашенко уже началась агония диктатора, и в таком состоянии он способен на все», - убежден генерал.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженных сил России и Беларуси "Запад - 2021", которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

Стягивание войск к границам с Украиной

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которые РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь шла о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

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Автор: Константин Гончаров