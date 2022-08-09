HIMARS не вошли в новый пакет военной помощи Украине от США.

Ракетные системы HIMARS используются для точечных ударов. В США уверены, что Украине не нужно поставлять сотни таких систем, а лишь обеспечить непрерывные поставки боеприпасов к ним.

Об этом заявил на брифинге замглавы Пентагона Колин Каль.

"Мы отправили 16 систем HIMARS, что на самом деле довольно много. Опять же, это не те системы, которые, по нашим оценкам, нужны сотнями, чтобы оказать такое воздействие. Это системы точного наведения для очень конкретных типов целей, и украинцы используют их именно так", – объяснил Каль.

По его словам, Британия и Германия также обязались поставить Украине по три схожих с HIMARS систем – M270 и MARS II соответственно.

Каль добавил, что в новом пакете военной помощи будут поставлены высокоточные боеприпасы GMLRS для HIMARS, которые поражают цели на расстоянии 70 км. Использование этих боеприпасов, как сказал чиновник, сопоставимо "с авиаударом с точечным наведением". С их помощью ВСУ поражают узлы командования и управления, центры обеспечения и логистики, ключевые радарные системы.

Такие точечные удары позволили замедлить россиян, ведь это усложнило логистику и заставило отодвигать тылы вглубь от радиуса действия HIMARS.

"По нашей оценке, украинцы неплохо справляются с количеством систем, и на самом деле приоритетом сейчас является обеспечение непрерывного потока этих GMLRS. То же самое касается и гаубиц M777, где мы действительно поставили очень большое количество систем. Как у союзников и партнеров, приоритетной задачей сейчас является обеспечение украинцев боеприпасами, чтобы они могли продолжать борьбу", – подытожил представитель Пентагона.

Напомним, ранее эксперт рассказал, могут ли HIMARS уничтожить Крымский мост.

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