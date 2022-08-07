В городе остается около 10% населения.

В Северодонецке на сегодня сложились тяжелые условия для проживания людей, так как город разрушен, в нем отсутствует водоснабжение.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем Telegram.

"Настоящее Северодонецка: вместо современных больниц, школ и спортивных арен - техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор", - написал он.

Гайдай подчеркнул, что незадолго до полномасштабного наступления РФ в городе ожидали открытия современного спортивного комплекса, больницы.

"Пока не пришли русняки и не начали разрушать уютный Северодонецк. "Освободили" его от жизни. Потому что из более 100 тысяч населения сейчас там осталось примерно 10 процентов. Кто-то оккупантов ждал, многим просто деваться было некуда. Полтора месяца россияне обещают светлую жизнь в разбитом ими же городе. Но не могут наладить элементарное - отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону", - рассказал глава области.

По его словам, очередному главе оккупационной власти города Моргунову это непонятно - на его "малой родине" холодная вода подается почасово уже 30 лет, а дома там отапливают дровами.

"В Северодонецке пошли более простым путем. Зачем ремонтировать систему водообеспечения? Есть цистерны с технической водой, которые обустроили по городу. И что делать зимой, когда температура достигнет нуля? Лед есть?"- спросил он.

Гайдай также сообщил, что в городе оккупанты установили душевые палатки, очередь в которые на три месяца вперед.

"Правда, есть телевидение. Не кабельное - передвижное. Только с одной пропагандой. Ни любимых сериалов, ни футбола. Хочешь посмотреть российские "новости" - побегай за авто с телевизором. Вот никто и не бегает. С каждой неделей Северодонецк перепрыгивает через века. В обратном направлении, к сожалению", - резюмировал глава Луганской ОВА.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Рубежном оккупанты начали хоронить людей, которых они убили весной.

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