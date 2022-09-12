Виталий Гура сделал заявление о своей гибели в эфире Первого канала.

"Глава" оккупационной администрации Каховского района Виталий Гура жив. Смерть гауляйтера была "инсценирована ФСБ", которая получила сведения о запланированном покушении на коллаборанта.

Такой информацией поделились российские СМИ со ссылкой на заявление Гуры на телевиденье.

"Украинские СМИ показывают про меня, что я уже умер, погиб, убили. […] В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идет покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить", — сообщил Гура.

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Официальные комментарии от украинской стороны насчет ситуации с гауляйтером Каховского района не поступали. Напомним, 6 августа появилась информация, что на Виталия Гуру совершили покушение. В коллаборанта выстрелили из пистолета "Макарова" возле его частного дома. После этого от другого предателя, "руководителя администрации" Новой Каховки Владимира Леонтьева, поступили сведения о смерти Гуры в реанимации.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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