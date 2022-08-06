Гауляйтера Новой Каховки подстрелили из пистолета возле его дома.

Кремлевские СМИ сообщают о покушении на "замглаву администрации" Новой Каховки Виталия Гуру. Гауляйтер выжил, но сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

По данным пропагандистского ресурса "РИА Новости", в предателя выстрелили из "Макарова" возле его частного дома. В частности, на месте покушения обнаружены стреляные гильзы от ПМ.

Как сообщают СМИ оккупантов, сейчас решается вопрос о перевозке Гуру в Крым. Другие детали покушения пока не разглашаются.

Для предателей и гауляйтеров наступила черная полоса

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что херсонский предатель Владимир Сальдо, который сотрудничает с российскими оккупантами, внезапно лег в больницу. Есть информация относительно возможного отравления.

Позже предателю стало еще хуже, поэтому медики подключили его к аппарату ИВЛ и отправили в кому. Сегодня стало известно, что его госпитализировали из Крыма в одну из московских больниц.

Еще раньше в разведке сообщили о подрыве автомобиля коллаборантов в Херсоне, в котором находилось двое сотрудников "полиции". Впоследствии момент взрыва автомобиля попал на видео.

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