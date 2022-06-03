Русские перебросили на остров дополнительное вооружение.

Российские войска пытаются организовать гарнизон на острове Змеиный, разместили ПВО.

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Прямо у места разгрузки техники украинские силы потопили патрульный катер русских "Раптор", поэтому у врага были дополнительные работы по расчистке территории.

"(Они - русские, ред.) не могли подойти, осуществляли работы, которые должны были достать затонувший катер и помочь подойти другим судам по фарватеру. Осуществили и начали пополняться - перекинули ПВО туда и так далее", - рассказал Арестович.

Он уточнил, что мощные противокорабельные ракеты "Гарпун" туда достают.

Как писал УНИАН, 28 мая министр обороны Алексей Резников подтвердил передачу Украине противокорабельных ракет "Гарпун" Британией, Данией и Нидерландами.

По словам экспертов, "Гарпуны" позволят ликвидировать вражескую силу в Черном море и предотвратить продовольственный кризис, спровоцированный русскими.

"Гарпун" имеет активную радиолокационную систему самонаведения и сверхнизкую траекторию полета. Для запуска ракеты могут использоваться самолеты AGM-84, корабли RGM-84, подводные лодки UGM-84, береговые пусковые установки.

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