Российские войска пытаются организовать гарнизон на острове Змеиный, разместили ПВО.
Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.
Прямо у места разгрузки техники украинские силы потопили патрульный катер русских "Раптор", поэтому у врага были дополнительные работы по расчистке территории.
"(Они - русские, ред.) не могли подойти, осуществляли работы, которые должны были достать затонувший катер и помочь подойти другим судам по фарватеру. Осуществили и начали пополняться - перекинули ПВО туда и так далее", - рассказал Арестович.
Он уточнил, что мощные противокорабельные ракеты "Гарпун" туда достают.
Как писал УНИАН, 28 мая министр обороны Алексей Резников подтвердил передачу Украине противокорабельных ракет "Гарпун" Британией, Данией и Нидерландами.
По словам экспертов, "Гарпуны" позволят ликвидировать вражескую силу в Черном море и предотвратить продовольственный кризис, спровоцированный русскими.
"Гарпун" имеет активную радиолокационную систему самонаведения и сверхнизкую траекторию полета. Для запуска ракеты могут использоваться самолеты AGM-84, корабли RGM-84, подводные лодки UGM-84, береговые пусковые установки.