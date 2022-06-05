Для "правильного зомбирования" спецслужбами был создан план.

В РФ признают, что их план зомбирования жителей оккупированных территорий Украины не сработал.

Как извещает Центр противодействия дезинформации при СНБО, ФСБ РФ в своих документах признает, что роспропаганда недостаточно влияет на население, и РФ проигрывает информационную войну.

"Для "правильного зомбирования" спецслужбами был даже создан план действий для пропаганды на оккупированных территориях, который в конечном итоге потерпел поражение", - акцентируют эксперты.

В частности, роспропаганда была нацелена на использование образа солдат, которые несут людям мир (в виде новых учебников в школы, медицинского оборудования и т. п), и людей, которые по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей (преподаватели, водители такси, работниками сферы обслуживания и тому подобное).

Также распространяли видео совместных действий российских и "правильных" украинских солдат против украинских "нацистов и бандеровцев".

Были и многочисленные обращения украинских и российских ветеранов с просьбой остановить нацизм в Украине и не допустить его в России и в мире.

Как писал УНИАН, накануне оккупанты обстреляли центр Донецка для создания выгодной российским пропагандистам "картинки" в СМИ.

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