В субботу, 4 июня, временно оккупированный Донецк обстреляли из артиллерии.
Как отмечает Центр противодействия дезинформации при СНБО, оккупанты обстреляли центр Донецка для создания выгодной российским пропагандистам "картинки" в СМИ.
"Вечером пропагандистские СМИ сообщили, что "в Донецке прозвучала серия взрывов ... ВСУ выпустили 40 снарядов из "Града", удар пришелся по центру города". Однако такие заявления российских СМИ разбиваются о сообщения очевидцев из оккупированного Донецка", - говорится в сообщении.
В местных чатах жители сообщают, что атаковали с оккупированной территории ("в Калининском прилет, из Макеевки вылет", "вылеты были из Макеевки Восточный Батман 8 штук", "стреляют из Куйбышевского района, пролетает над Ворошиловским и падает в Калининском", "люди понемногу начинают понимать, что происходит и нужно их убедить, что Украина плохая").
"В целом, действия пропагандистов имеют целью запугивания жителей оккупированных территорий и оправдания "спецоперации", и еще раз подчеркивают циничность захватчиков, что готовы обстреливать гражданское население ради очередного новостного заголовка", - отмечают эксперты.
Ранее на территории бывшего коксохимического завода в оккупированном Донецке произошел пожар с последующей детонацией боеприпасов.
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