Еще слишком рано говорить, куда именно направлено контрнаступление Украины, но США уверены, что Киев продолжит добиваться успеха в возвращении захваченных Россией земель.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет The Guardian.
По его словам, Соединенные Штаты полны решимости максимально поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.
Блинкен добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе также можно ожидать "надежного" пакета политической и практической поддержки Украины.
Контрнаступление ВСУ - новости
Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, среди российских оккупантов растет страх перед контрнаступлением ВСУ, а также недовольство условиями службы. Поэтому оккупанты бегут со своих позиций, в частности на Луганщине, а также в Мариуполе и Новоазовске.
По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные в ходе контрнаступательных операций достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов. Однако, в России пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними и факта прорыва собственных линий обороны.
Ранее западные СМИ писали, что Украина якобы начала контрнаступление на Запорожском направлении. В Минобороны Украины лишь отметили, что оккупанты здесь перешли "к активной обороне".