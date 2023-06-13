Вашингтон полон решимости максимально поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя, заявил госсекретарь США.

Еще слишком рано говорить, куда именно направлено контрнаступление Украины, но США уверены, что Киев продолжит добиваться успеха в возвращении захваченных Россией земель.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет The Guardian.

По его словам, Соединенные Штаты полны решимости максимально поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.

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Блинкен добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе также можно ожидать "надежного" пакета политической и практической поддержки Украины.

Контрнаступление ВСУ - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, среди российских оккупантов растет страх перед контрнаступлением ВСУ, а также недовольство условиями службы. Поэтому оккупанты бегут со своих позиций, в частности на Луганщине, а также в Мариуполе и Новоазовске.

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные в ходе контрнаступательных операций достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов. Однако, в России пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними и факта прорыва собственных линий обороны.

Ранее западные СМИ писали, что Украина якобы начала контрнаступление на Запорожском направлении. В Минобороны Украины лишь отметили, что оккупанты здесь перешли "к активной обороне".

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