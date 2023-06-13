Блинкен: США будут максимально поддерживать Украину / фото REUTERS

Еще слишком рано говорить, куда именно направлено контрнаступление Украины, но США уверены, что Киев продолжит добиваться успеха в возвращении захваченных Россией земель.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на пресс-конференции в Вашингтоне, пишет The Guardian.

По его словам, Соединенные Штаты полны решимости максимально поддерживать Украину, чтобы она могла добиться успеха на поле боя.

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Блинкен добавил, что на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе также можно ожидать "надежного" пакета политической и практической поддержки Украины.

Контрнаступление ВСУ - новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, среди российских оккупантов растет страх перед контрнаступлением ВСУ, а также недовольство условиями службы. Поэтому оккупанты бегут со своих позиций, в частности на Луганщине, а также в Мариуполе и Новоазовске.

По данным аналитиков Института изучения войны, украинские военные в ходе контрнаступательных операций достигли успехов и освободили ряд населенных пунктов. Однако, в России пытаются преуменьшить значение потери контроля над ними и факта прорыва собственных линий обороны.

Ранее западные СМИ писали, что Украина якобы начала контрнаступление на Запорожском направлении. В Минобороны Украины лишь отметили, что оккупанты здесь перешли "к активной обороне".

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