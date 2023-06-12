Весь фронт посыплется, как домино, считает военный.

В ближайшие дни ни у кого не останется сомнений, что контрнаступление ВСУ началось, все всё увидят, заявил боец батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Ярослав Лысенко, передает 24 канал.

"Весь фронт посыплется, как домино. Мы делаем свою работу, сдерживаем врага несколько севернее Бахмута, а те ребята, которые готовы наступать на бронетранспортерах, совершать марши, огромные прорывы по 10 - 15 - 20 километров - тоже ожидают. Все в ожидании чего-то грандиозного", - отметил он.

По его словам, сегодня ВСУ осторожно переходят от обороны к наступлению, и когда оно начнется, для россиян это будет огромное низложение их так называемой "крепости".

Боец уверен, что долго россияне держаться не собираются:

"Больших задержек во время контрнаступления не будет. Мы уже видели, как они готовились в Белгородской области. Готовились, выделили несколько миллиардов, но можно было взять лом, подвинуть эти "зубы дракона" в сторону, чтобы колонна танков прошла. Это все для галочки делалось. Надеюсь, что вся их оборона упадет".

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, Россия пытается преуменьшить успех контрнаступательных операций ВСУ, заявили аналитики Института изучения войны в новом отчете.

Украинской армии крайне необходимо гораздо больше западных боевых танков, боевых машин пехоты и другой бронетехники, заявил замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник на фоне потери первых западных танков в ходе контрнаступления ВСУ.