Украина благодаря союзникам имеет на вооружении много видов гаубиц и артиллерийских установок с калибром 155 мм.

Франция и Австралия решили совместно наращивать производство боеприпасов калибра 155 мм для Вооруженных сил Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сказал на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-9"), которое состоялось в Брюсселе (Бельгия).

"Франция также объявила, что будет сотрудничать с Австралией с целью наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм для поддержки Украины", - сказал Остин.

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Итоги Рамштайн-9

Сегодня генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что на заседании "Рамштайн-9" рассмотрят, в частности, обеспечение необходимыми боеприпасами.

Украина благодаря союзникам имеет на вооружении много видов гаубиц и артиллерийских установок с калибром 155 мм. В частности, это FH-70, Caesar, Panzerhaubitze 2000, M777, AHS Krab, Zuzana-2, М109 и другие.

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