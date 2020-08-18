Кравчук назвал основное задание Фокина в переговорах по Донбассу

С сегодняшнего дня первый премьер Украины официально входит в состав минской ТКГ.

Первый президент Украины, глава украинской делегации на минских переговорах Леонид Кравчук рассказал, какие вопросы будет курировать в ТКГ Витольд Фокин, который сегодня официально вошел в ее состав.

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По словам Кравчука, Фокин будет отвечать за коммуникацию с гражданским обществом ОРДЛО, а привлекли к переговорам его из-за опыта и позиции, пишет "РБК-Украина". Кандидатура Фокина, говорит Кравчук, была предложена главой Офиса президента Андреем Ермаком.

"Но сам Ермак не может предлагать без согласования с президентом. Потому что людей, которые работают в украинской делегации ТКГ, утверждает президент указом. Ермак детально изучил этот вопрос, предложил разные варианты, в итоге Витольд Павлович утвержден как первый заместитель главы делегации", - отметил Кравчук.

Также он подчеркнул, что основное задание Фокина, хоть и не единственное, - стать коммуникатором в переговорах институтов гражданского общества, которые находятся на неподконтрольной и подконтрольной территории.

"Витольд Павлович работал с 16 лет на Донбассе на шахтах, он лично знает там много людей. Он прошел очень длинный, очень непростой путь от коногона (были тогда кони на шахте) до премьер-министра Украины. Человек, который имеет позицию и опыт, который хочет, чтобы Украина была государством, которое строит демократическую цивилизованную жизнь. Потому именно ему и предложили начать этот диалог", - добавил Кравчук.

Кравчук и Фокин в ТКГ: что было ранее

28 июля стало известно, что экс-президент Леонид Кучма решил прекратить участие в работе ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Президент Зеленский отметил, что он с уважением относится к решению Кучмы и поблагодарил его за работу во главе украинской делегации в ТКГ.

29 июля Зеленский сообщил, что на должность нового главы делегации Украины в ТКГ рассматриваются кандидатуры действующего первого заместителя председателя украинской делегации, вице-премьер-министра Украины Алексея Резникова, первого президента Украины Кравчука и еще нескольких человек.

30 июля Зеленский назначил Кравчука председателем украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

4 августа первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Витольду Фокину предложена должность "координатора коммуникаций всех сторон" в составе ТКГ.

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Автор: Юрий Годован