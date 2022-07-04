По словам городского головы, вчера город с 5 часов до 16 был полностью заблокирован россиянами.

В результате уничтожения украинскими защитниками вражеской военной базы на Мелитопольском аэродроме и подрыва железнодорожного моста оккупанты усилили террор населения Мелитополя.

Об этом сообщил городской голова Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Террор, конечно, усилили. Вчера был с 5 часов утра до 4 часов вечера полностью заблокирован город Мелитополь и всех его жителей держали в заложниках. И сегодня такая же ситуация с поселком Любимовка, возле которого находится мост, который был разрушен. Утром сегодня россияне полностью заблокировали этот поселок на въезд и выезд", - отметил он.

Федоров добавил, что сейчас в Любимовке оккупанты проводят фильтрацию в каждом доме.

Как сообщал УНИАН, 3 июля Федоров рассказал, что украинская сторона уничтожила военную базу россиян на Мелитопольском аэродроме и взорвала железнодорожный мост возле села Любимовка.

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