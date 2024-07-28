Отмечается, что Россия решительно настроена ограничить воздействие F-16 еще до того, как они вступят в бой.

Украина находится в шаге от развертывания первых американских истребителей F-16, но все еще сталкивается с серьезными проблемами, которые могут даже обостриться. Речь идет об усилении атак России на украинские аэродромы, а также нехватке обученных пилотов и обслуживающего, вспомогательного персонала, пишет The New York Times.

В статье напоминается, как в начале июля РФ нанесла удар по авиабазе в Миргороде.

"Первый удар был настолько мощным, что даже наши окна дрожали, - рассказала 21-летняя местная жительница Валерия Миненко - Теперь они постоянно бьют по авиабазе ракетами".

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Как заявил бывший представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, россияне придумали новую тактику. По его словам, оккупанты усовершенствуй ракеты и разведывательные дроны, "сделав так, чтобы мы не могли влиять на них средствами радиоэлектронной борьбы". Они также заранее программируют дроны-разведчики, чтобы они летали вглубь Украины, не излучая контрольных электронных сигнатур, что затрудняет их обнаружение.

​​Указывается, что подобные атаки подчеркивают решимость России ограничить воздействие F-16 еще до того, как они вступят в бой, и, конечно же, после того, как это наконец-то произойдет.

"У России было так много времени, чтобы укрепить свою оборону, особенно в прифронтовых зонах. F-16 и их пилоты столкнутся с жестким сопротивлением российской ПВО как на земле, так и в небе", - считает военный аналитик исследовательской организации RAND Хантер Столл.

Начальник авиации Воздушных сил ВСУ, генерал Сергей Голубцов, заявил, что украинцы "не носят розовые очки" и понимают, что F-16 - это "не панацея". И прежде чем самолеты смогут сыграть свою роль в формировании поля боя, Украине необходимо убедиться, что их можно защитить. Как добавил Голубцов, скорее всего, количество обстрелов аэродромов увеличится, и по этой причине Украина не будет держать в стране все обещанные F-16.

Также, по его словам, после некоторого привыкания к F-16 их можно будет использовать для отражения российских штурмовиков, бомбящих Украину. И если удастся, "это можно будет считать переломным моментом и победой - если не превосходства, то паритета в воздушном пространстве", заявил Голубцов.

Истребители F-16 для Украины - актуальное

Напомним, ранее издание The Washington post писало, что истребители F-16 должны появиться в Украине уже через несколько недель, но их будет слишком мало, а российских средств ПВО слишком много.

Это означает, что первые F-16, скорее всего, будут служить для усиления ПВО Украины - сбивать воздушные цели - ракеты, беспилотники и самолеты, - а не наносить удары по наступающим российским войскам и другим военным объектам вблизи фронта.

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