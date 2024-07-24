Самолетам придется оставаться "в 40 км или более" от линии фронта из-за риска уничтожения, пояснил генерал.

Западные истребители F-16 помогут нашим защитникам, однако у них будут некоторые ограничения на фронте. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian.

Говоря о сроках поставок самолетов в Украину, он сказал: "Я знаю. Но я, к сожалению, не могу об этом рассказать".

По его словам, F-16 усилят противовоздушную оборону Украины. Они позволят Киеву эффективнее противодействовать российским крылатым ракетам и метко поражать наземные цели.

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Однако, подчеркнул он, есть пределы возможностей F-16. Им придется оставаться "за 40 км или более" от линии фронта из-за риска, что Москва их уничтожит.

F-16 для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, руководитель Офиса президента Андрей Ермак в статье на Atlantic Council отметил, что нет альтернативы укреплению воздушного щита над нашей территорией, и "одним из ключевых компонентов этого воздушного щита станут самолеты F-16".

"Союзники Украины обязались поставить первую партию этим летом. Однако я должен подчеркнуть, что этого недостаточно. Россияне хвастаются тем, что используют трехтонные управляемые бомбы против Украины. Их бомбардировщики базируются на аэродромах в приграничных районах России. Чтобы нейтрализовать эту угрозу, нам по-прежнему нужны возможности большой дальности", - подчеркнул руководитель ОП.

Ермак сравнил борьбу украинцев против россиян с борьбой с осами: "Проще говоря, если в вашем районе есть осиное гнездо, вы можете охотиться на них по одному с переменным успехом, или вы можете уничтожить само гнездо. Сейчас нам доступен только первый вариант, и даже он очень ограничен".

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