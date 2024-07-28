Отмечается, что самолеты были бы эффективны на поле боя в прошлом году.

Истребители F-16 должны появиться в Украине уже через несколько недель. Украинские и западные чиновники предупреждают, что эти самолеты вряд ли изменят ситуацию на фронте, где Россия медленно продвигается.

Издание The Washington post пишет, что самолетов слишком мало, а российских средств ПВО слишком много. Это означает, что первые F-16, скорее всего, будут служить для усиления ПВО Украины - сбивать воздушные цели - ракеты, беспилотники и самолеты, - а не наносить удары по наступающим российским войскам и другим военным объектам вблизи фронта.

Официальные лица заявили, что самолеты, по крайней мере на начальном этапе, вряд ли будут летать слишком близко к линии фронта, а значит, неясно, смогут ли они вообще сдерживать атакующие вражеские самолеты от пересечения границы Украины.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо более 100 F-16 для борьбы с огромными военно-воздушными силами России, и назвал количество истребителей, которые Украина получит, "недостаточным".

Некоторые аналитики настроены еще более скептически, чем Зеленский. Бекка Вассер, аналитик Центра новой американской безопасности, считает, что F-16 могут быть наиболее эффективны в качестве психологического и морального стимула для украинцев и средством устрашения для российских призывников, потому что условия на поле боя изменились с прошлого года, когда было объявлено о решении передать самолеты. По ее словам, они также могут удовлетворить срочные потребности, поскольку могут сбивать вражеские самолеты и поражать наземные цели.

Украина также не может позволить себе расстаться с большим количеством опытных пилотов на длительный срок, поскольку они нужны для боевого дежурства. То есть единовременно нельзя обучить много украинских пилотов.

Что касается оружия, то в обычных условиях F-16 несут разнообразное вооружение. По словам представителя украинского оборонного ведомства, киевские F-16 будут нести ракеты AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile, которые используют наземные системы ПВО NASAMS.

По словам чиновника, дальность полета одного из вариантов ракет составляет около 100 миль, но у Украины слишком мало ракет AIM-120, и их придется разделить между F-16 и NASAMS.

Защита F-16 на земле также будет непростой задачей, учитывая, что все аэродромы Украины находятся в пределах досягаемости российских ракет. Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Киеву "не представляется возможным" построить крытые бетонные ангары для защиты самолетов. Вместо этого Украина использует маскировку и даже оставляет приманки на аэродромах.

К преимуществам F-16 можно отнести радар, который способен обнаруживать цели на расстоянии около 125 миль, что делает их более безопасными, поскольку пилотам не нужно подходить близко к вражеским самолетам, чтобы бить по ним.

Несмотря на то, что F-16 превосходит имеющиеся у Украины истребители, он все еще остается истребителем старого поколения по сравнению с новыми, более совершенными российскими ВВС.

F-16 для Украины - последние новости

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что F-16 помогут нашим защитникам, но у них будут некоторые ограничения на фронте.

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что самолеты F-16 будут привлечены на поле боя на войне в Украине уже в этом году. Сейчас украинская дипломатия в США работает над увеличением количества подготовки пилотов и персонала.

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